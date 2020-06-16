عضو اللجنة الطبية بوزارة الشباب يكشف عن الإجراءات المتبعة عند عودة الدوري.. فيديو

كشف محمود الرفاعي عضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، عن الخطة التي وضعتها الوزارة لعودة النشاط الرياضي والحد من انتشار العدوى بين القطاع الرياضي بالكامل.





وقال الرفاعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه تم وضع خطة محكمة تنص على تقسيم الألعاب إلى ثلاثة أنواع شديدة الخطورة ومتوسطة الخطورة وضعيفة الخطورة.





وأضاف الرفاعي أن، اللجنة الخماسية كان مهمتها في المقام الأول هي عودة بطولة الدوري الممتاز.





وأشار الرفاعي إلى أنه لا يوجد أجهزة متخصصة تم طلبها بشكل رسمي من الوزارة أو اتحاد الكرة، ولكن المطلوب للوقاية هي الإجراءات المعتاد عليها.





وتابع: الكمامات والكحول والتباعد ودخول اللاعبين من بوابة والخروج من أخرى وزيادة الوعي عندهم هي الإجراءات التي لابد أن تتبع للحد من ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في الدوري الممتاز حال عودته.



