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رياضة

الأهلي بيتي.. أكرم توفيق: شرف كبير العودة للعب في صفوفه.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:44 ص
أكرم توفيق لاعب الجونة
أكرم توفيق لاعب الجونة
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حسام الحارتي

قال أكرم توفيق لاعب نادي الجونة، إنه يخوض كافة التدريبات اليومية، رفقة شقيقه؛ استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.


وأضاف أكرم توفيق في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس"، جميع اللاعبين يحتاجون إلى شهر ونصف ليكونوا لاستئناف الدوري.


وأشار إلى أن نادي الجونة أبلغني برغبة النادي الأهلي في الرجوع إليه من جديد.

وأكد: " الأهلي بيتي، وشرف كبير العودة للعب في صفوفه، مشيرا إلى أنه على أتم الاستعداد للمشاركة في صفوف النادي الأهلي من جديد .

واختتم حديثه:  اللعب أمام الأهلي والزمالك حلم أي لاعب؛ لإظهار قدراته، وتألق لاعبو الأهلي المعارين للجونة أمام الزمالك لرغبتهم في إظهار تميزهم.

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