توقف الرئيس السيسي للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث.. عمر مصطفى: لم يصدق أحد ما حدث معنا.. فيديو

قال عمر مصطفى، الشاب الذي أوقفه الرئيس للاطمئنان عليه، إن ما حدث، أن هناك سيارة ملاكي قامت بصدمنا أثناء السير، وبعدها قام أحد المارة بمساندتنا وأجلسنا علي الرصيف .
وأضاف عمر مصطفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناة الحدث اليوم : إنني تفاجأت بتواجد ضباط وحرس قادمون بتجاهي ولم اتوقع انه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعدها اطمئن على صديقي لانه اصيب بتمزق في الأربطة في قدمه .
وأوضح عمر مصطفى ، أن بعد ذلك قاموا بجلبي، وفجأة وجدت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولم أدرك الكلام وقتها من المفاجأة.
وتابع : الرئيس عبد الفتاح السيسي اطمئن علي صحتي وقالي "خلي بالك، وعلى مهلك، ويجب عليك ارتداء الخوذة".
وأشار إلى أن الرئيس قام بجلب سيارة اسعاف لصديقي، وبعدها ظل معنا بعض الضباط للاطمئنان علينا، ولم يصدق أحد ما حدث معنا أبدا.