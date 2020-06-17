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سيارات

4 أسباب وراء انفجار سيارتك أبرزها.. «تشغيل المحرك أثناء التفويل»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:22 ص
4 أسباب وراء انفجار
4 أسباب وراء انفجار سيارتك
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قسم السيارات
تتعد أسباب انفجار السيارة ما بين انتهاء صلاحية الإطار وترك المواد سريعة الاشتعال بها وأحيانًا بسبب أخطاء السائقين، ولكن الأكيد والأهم إن انفجار السيارة وقوع العديد من الحوادث المرورية على المحاور والطرق السريعة، لعدم معرفة العمر الافتراضي للمركبات والصيانة الدورية.

فى إطار ذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلف السيارة :

1- احرص على عدم ترك المواد سريعة الاشتعال داخل السيارة مثل الكحول والبنزين والجاز لأنهم يسببون انفجار السيارة. 

2- عدم شراء الإطارات المضروبة أو المغشوشة، لانتهاء صلاحيتها وعدم قدرتها على السير مما يؤدي إلى انفجار السيارة. 

3- من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها قائد السيارة سهوا، قيامه بتشغيل محرك السيارة أثناء تفويل البنزين. 

4- عند الاصطدام بالأجسام الصلبة أو الحادة مثل الحديد والزجاج قد يؤدي الى حدوث أضرار بالاطار مما قد يتسبب في انفجاره. 

5- ظهور تشققات في إطارات السيارة نتيجة لتلاشى مادة مطاطية مصنوع منها الإطار.
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