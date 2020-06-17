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تكنولوجيا

تعود للمنافسة..HTC تعلن عن هاتفي U20 وDesire 20 Pro.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:18 ص
HTC تعلن عن هاتفي
HTC تعلن عن هاتفي U20 و Desire 20 Pro.. صور
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة HTC التايوانية عن عودتها للمنافسة من جديد بعد كشفها رسميًا عن هاتفيها Desire 20 Pro وU20 5G، وهما ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات، بالإشافة لدعم نقنية شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، قررت HTC  مؤخرًا العودة إلى الأضواء مرة أخري، بعدما أعلنت صور هواتفها الجديدة Desire 20 Pro و HTC U20 5G للفئة المتوسطة، على حسابها الرسمي بإنستجرام.

عن مواصفات هواتف  Desire 20 Pro و HTC U20 القادمة، والتى تدعم إعدادات كاميرا خلفية  رباعية ، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع على ظهر الجهاز، إلى جانب نوتش على شكل ثقب في الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

HTC U20 5G 

يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع  LCD بدقة FHD + ، مع معالج قوى من نوع Snapdragon 765G ، بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت مع إمكانية إضافة كارت microSD.

ولعشاق السيلفى يأتى الهاتف بكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل، بالإضافة الى أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة  48  و 8  و2 و2 ميجابيكسل، ويحتوي الجزء الخلفي للهاتف على مستشعر لبصمة الأصبع.
كما تم تزويد هاتف HTC U20 5G ببطارية  عملاقة  5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ويعمل بنظام تشغيل  Android 10، و يدعم تقنية إتصال شبكات الجيل الخامس 5G الأسرع فى إستقبال وإرسال البيانات.

HTC Desire 20 Pro

يتميز هاتف Desire 20 Pro هو بمعالج من نوع Snapdragon 665  مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، إضافةً إلى ذاكرة تخزن داخلية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية microSD.

وصُمم Desire 20 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD بدقة 2340×1080بيكسل، بالإضافة إلى نوتش أو ثقب فى أعلى يسار الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية

كما تم تزويد هاتف Desire 20 Pro بكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، و كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل.

ويعمل Desire 20 Pro بأحدث نظام أندرويد 10، مع بطارية سعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، بالإضافة لفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.

جدير بالذكر أن شركة اتش تى سي التايوانية لم تحدد الأسعار العالمية لهاتفيها Desire 20 Pro وU20 5G حتى الآن.
تعود للمنافسة..HTC تعلن عن هاتفي U20 وDesire 20 Pro.. صور
تعود للمنافسة..HTC تعلن عن هاتفي U20 وDesire 20 Pro.. صور
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