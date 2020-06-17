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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 17 يونيو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:35 ص
الذهب في الإمارات
الذهب في الإمارات
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أحمد علام
ننشر أسعار ذهب الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء  17-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب  عيار 21 نحو 178.75.درهم.. 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.



يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (204.28 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.62 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (187.26 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.98 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (178.75درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 48.67 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (153.21 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.71 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (119.17 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.44دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.14 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.81 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,353 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,730 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,430  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (389.33 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (204,282  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,617 دولار أمريكي)
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