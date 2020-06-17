شريطة تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.. بدء تلقي طلبات توفيق أوضاع المطاعم السياحية

دعت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، أعضائها من المطاعم والكافتيريات الراغبة في تطبيق المعايير والضوابط الصحية والوقائية المقررة والمعتمدة من وزارة السياحة، ووزارة الصحة وبالتعاون مع الغرفة، سرعة إرسال طلباتها إلي الجهاز الإداري بالغرفة بالدقي أو الفروع الفرعية، حتى يتسنى الاتفاق مع وزارة السياحة لتشكيل لجان للمرور والتفتيش والمعاينة لهذه المنشآت للتأكد من تطبيقها لهذه الضوابط والمعايير.
وأوضح عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه قد تم الإتفاق مع الأستاذ عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت السياحية والفندقية، على أستثمار هذه الفترة التي نترقب فيها إعلان الحكومة في أى وقت عن التشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات خارج الفنادق ، في إجراء المعاينات وتفقدها والتأكد من تنفيذها لهذه القواعد ومنحها شهادة الصلاحية الصحية، بحيث يتم دخولها للخدمة فور صدور قرار التشغيل الجزئى واستقبال الزبائن.
وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن هذه اللجان ستبدأ على الفور نشاطها وعملها،في جميع المناطق السياحية، بحيث لا تضطر المطاعم الانتظار لإجراء المعاينات لوقت طويل لمراجعة موقفها.
وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلي أنه وجهه الفروع الفرعية إلى جانب الغرفة الرئيسية للبدء الفوري في تلقي طلبات المطاعم والكافتيريات وإخطار الوزارة لوضع جدول زمنى للتفتيش، محذرًا هذه المنشآت من عدم الإلتزام بما أقرته الضوابط والاشتراطات الصحية، ومخالفتها بعد حصولها على شهادة الصلاحية والتشغيل الجزئي، حيث أن وقف المنشآة وإلغاء تراخيصها ستكون عقوبة المخالفين.