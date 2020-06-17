شريطة تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.. بدء تلقي طلبات توفيق أوضاع المطاعم السياحية

دعت غرفة

برئاسة عادل المصري، أعضائها من المطاعم والكافتيريات الراغبة في تطبيق المعايير والضوابط الصحية والوقائية المقررة والمعتمدة من وزارة السياحة، ووزارة الصحة وبالتعاون مع الغرفة، سرعة إرسال طلباتها إلي الجهاز الإداري بالغرفة بالدقي

أو الفروع

الفرعية، حتى يتسنى الاتفاق مع وزارة السياحة لتشكيل لجان للمرور والتفتيش والمعاينة لهذه المنشآت للتأكد من تطبيقها لهذه الضوابط والمعايير.