بخطط علمية واشتراطات صحية صارمة..الغرف السياحية: جاهزون لاستقبال السائحين أول يوليو

أكد أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية ،أن القطاع السياحي أنهى استعداداته لعودة السياحة الدولية بدءا من أول يوليو المقبل ،لافتا إلى أن تلك الخطوة من الحكومة مهمة للغاية تمهيدا لبث الروح من جديد في صناعة الأمل بعد فترة من التوقف الإجباري بسبب إنتشار فيروس كورونا عالميا.





وقال رئيس إتحاد الغرف السياحية إن قرار عودة السياحة الدولية لم يأت مصادفة او عشوائيا إنما تم التجهيز له بأسلوب علمي مدروس وجهد كبيرمن خلال التعاون الوثيق بين وزارة السياحة والأثار والإتحاد وغرفه السياحية الخمس ، مشيرا الي أن اللجان المشكلة من الجانبين واصلت العمل علي مدار الأسابيع القليلة الماضية لوضع الإشتراطات الصحية والفنية والسياحية الصارمة التي تضمن سلامة العاملين بالمشروعات السياحية المختلفة وضيوفنا من السائحين.

















كما تابعت تطبيق تلك الإشتراطات بحزم وجعلتها شرطا أساسيا لعمل المنتجعات والفنادق في إستقبال السائحين المصريين والأجانب .. بجانب متابعة وتقييم تطبيق تلك الإشتراطات خلال فتح الفنادق بأجازة العيد وما بعدها لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.





واكد الوصيف أن الإتحاد سوف يقوم الأيام المقبلة وحتي موعد عودة السياحة الدولية بالتواصل والتنسيق المكثف مع كافة الأنشطة والمشروعات السياحية من فنادق وشركات ونقل سياحي وغوص ومنشأت ومحال للتأكد من جاهزيتها جميعا لإستقبال السائحين وتوفير كافة سبل سلامة السائحين والعاملين بتلك المشروعات ورفع كفاءتها.





وأعرب عن سعادته بالإشادات الدولية العديدة بالإجراءات والإستعدادات التي إتخذتها مصر لضمان سلامة السائحين ، مؤكدا ان تلك الإشادات سيكون لها دور كبير في الإسراع بعودة الحركة السياحية .





وأعرب الوصيف عن ثقته في إلتزام كافة المشروعات السياحية بالضوابط الموضوعة لإنجاح تلك الخطوة والبناء عليها مضيفا الى أن الإتحاد سوف يبذل قصاري جهده بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لتجهيز باقي المدن والمحافظات السياحية لإستقبال السائحين طبقا لرؤية الحكومة وتطورات الموقف محليا ودوليافيما يخص إنتشار الفيروس.





وأشار الوصيف إلي أن الدولة قدمت تسهيلات عديدة للقطاع السياحي لمساندته في الإستعداد لعودة السياحة بالإضافة الي تسهيلات عديدة قدمتها الدولة للسائحين وشركات السياحة والطيران لتشجيعهم علي الإسراع بعودة رحلاتهم من جديد الي المدن السياحية المصرية .





ووجه الوصيف الشكر الي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار للجهد الذي بذله والمساندة التي قدمتها الوزارة للمشروعات السياحة لتجهيزها لإستقبال الحركة السياحية .





كما وجه الشكر الي الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لتعاون قطاع الطيران الكبير مع السياحة إستعدادا لتلك الخطوة.





وأشاد رئيس إتحاد الغرف السياحية بالتسهيلات الحكومية التي تضمنت إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية الثلاث التي ستشهد عودة الحركة السياحية وهي " البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح " ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر وتخفيض 10 سنت علي أسعار جالون الوقود الخاص بالطيران ومنح 50% تخفيضا على رسوم الهبوط والإيواء و 20% على رسوم الخدمات الأرضية بمطارات تلك المحافظات و 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية .





وأعرب عن ثقته في إستمرار هذا التنسيق والتعاون الكبير من الجميع من اجل تحقيق الصالح العام لإقتصادنا القومي.