AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بخطط علمية واشتراطات صحية صارمة..الغرف السياحية: جاهزون لاستقبال السائحين أول يوليو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:44 م
الإتحاد المصري للغرف
الإتحاد المصري للغرف السياحية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أكد أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية ،أن القطاع السياحي أنهى استعداداته لعودة السياحة الدولية بدءا من أول يوليو المقبل ،لافتا إلى أن تلك الخطوة من الحكومة مهمة للغاية تمهيدا لبث الروح من جديد في صناعة الأمل بعد فترة من التوقف الإجباري بسبب إنتشار فيروس كورونا عالميا.

وقال رئيس إتحاد الغرف السياحية إن قرار عودة السياحة الدولية لم يأت مصادفة او عشوائيا إنما تم التجهيز له بأسلوب علمي مدروس وجهد كبيرمن خلال التعاون الوثيق بين وزارة السياحة والأثار والإتحاد وغرفه السياحية الخمس ، مشيرا الي أن اللجان المشكلة من الجانبين واصلت العمل علي مدار الأسابيع القليلة الماضية لوضع الإشتراطات الصحية والفنية والسياحية الصارمة التي تضمن سلامة العاملين بالمشروعات السياحية المختلفة وضيوفنا من السائحين.




كما تابعت تطبيق تلك الإشتراطات بحزم وجعلتها شرطا أساسيا لعمل المنتجعات والفنادق في إستقبال السائحين المصريين والأجانب .. بجانب متابعة وتقييم تطبيق تلك الإشتراطات خلال فتح الفنادق بأجازة العيد وما بعدها لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.

واكد الوصيف أن الإتحاد سوف يقوم الأيام المقبلة وحتي موعد عودة السياحة الدولية بالتواصل والتنسيق المكثف مع كافة الأنشطة والمشروعات السياحية من فنادق وشركات ونقل سياحي وغوص ومنشأت ومحال للتأكد من جاهزيتها جميعا لإستقبال السائحين وتوفير كافة سبل سلامة السائحين والعاملين بتلك المشروعات ورفع كفاءتها.

وأعرب عن سعادته بالإشادات الدولية العديدة بالإجراءات والإستعدادات التي إتخذتها مصر لضمان سلامة السائحين ، مؤكدا ان تلك الإشادات سيكون لها دور كبير في الإسراع بعودة الحركة السياحية .

وأعرب الوصيف عن ثقته في إلتزام كافة المشروعات السياحية بالضوابط الموضوعة لإنجاح تلك الخطوة والبناء عليها مضيفا الى أن الإتحاد سوف يبذل قصاري جهده بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لتجهيز باقي المدن والمحافظات السياحية لإستقبال السائحين طبقا لرؤية الحكومة وتطورات الموقف محليا ودوليافيما يخص إنتشار الفيروس.

وأشار الوصيف إلي أن الدولة قدمت تسهيلات عديدة للقطاع السياحي لمساندته في الإستعداد لعودة السياحة بالإضافة الي تسهيلات عديدة قدمتها الدولة للسائحين وشركات السياحة والطيران لتشجيعهم علي الإسراع بعودة رحلاتهم من جديد الي المدن السياحية المصرية .

ووجه الوصيف الشكر الي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار للجهد الذي بذله والمساندة التي قدمتها الوزارة للمشروعات السياحة لتجهيزها لإستقبال الحركة السياحية .

كما وجه الشكر الي الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لتعاون قطاع الطيران الكبير مع السياحة إستعدادا لتلك الخطوة.

وأشاد رئيس إتحاد الغرف السياحية بالتسهيلات الحكومية التي تضمنت إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية الثلاث التي ستشهد عودة الحركة السياحية وهي " البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح " ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر وتخفيض 10 سنت علي أسعار جالون الوقود الخاص بالطيران ومنح 50% تخفيضا على رسوم الهبوط والإيواء و 20% على رسوم الخدمات الأرضية بمطارات تلك المحافظات و 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية .

وأعرب عن ثقته في إستمرار هذا التنسيق والتعاون الكبير من الجميع من اجل تحقيق الصالح العام لإقتصادنا القومي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار لـ«المستثمرين»: تطبيق ضوابط الإقامة كاملة شرط السماح لعمل الفنادق

رسميا.. عودة السياحة الداخلية بنسبة 25% اعتبارا من منتصف الشهر الجاري

الإغلاق عامين.. مصير الفنادق المخالفة للمعايير الوقائية.. وموعد عودة السياحة في البحر الأحمر

وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يلتقيان بالمستثمرين.. تفاصيل

وزير السياحة يوجه بعدم التسرع في إصدار شهادات السلامة الصحية للفنادق.. صور

استعدادا لعودة السياحة الخارجية.. العنانى يناقش مع نظيره الألماني الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

ترشيحاتنا

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

عودة المتعة .. تعرف علي موعد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

السيسي يوجه بتسهيل التعامل مع المواطنين في منظومة العمل القضائية والالتزام بالإجراءات الوقائية

من المطبخ.. رانيا يوسف تكشف أكلتها المفضلة.. فيديو

متهربوش.. وائل جمعة يفتح النار على الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

AdvertisementS

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة