عودة حركة السياحة أول يونيو.. 8 تصريحات لـ خالد العناني في المؤتمر الصحفي

استعرض وزير السياحة و الآثار ، الدكتور خالد العناني ، الإجراءات و الاشتراطات وضوابط السلامة الصحية ، لعودة السياحة الخارجية ، و المقررة بـ 1 يوليو القادم .

ويرصد "صدى البلد" أبرز تصريحات وزير السياحة والاثار خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد

1-استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات "جنوب سيناء –البحر الاحمر-مطروح"

2-المحافظات المستقبلة للسياحة أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد

3-ضوابط واجراءات احترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية

4-عودة السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضًا بالدولة المصدرة للسياحة

5-عدم تجاوز الفوج السياحي عن 25 فرد لزيادة المتحف والمناطق الاثرية

6-برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات أبرزها الغاء التأشيرات

7-تخصيص رقم 19654 لإستقبال استفسارات السائحين

8-وزارة السياحة و الاثار بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة



