AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عودة حركة السياحة أول يونيو.. 8 تصريحات لـ خالد العناني في المؤتمر الصحفي

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:28 م
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار
Advertisements
محمد الاسكندرانى
استعرض وزير السياحة و الآثار ، الدكتور خالد العناني ، الإجراءات و الاشتراطات وضوابط السلامة الصحية ، لعودة السياحة الخارجية ، و المقررة بـ 1 يوليو القادم .
ويرصد "صدى البلد" أبرز تصريحات وزير السياحة والاثار خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد 
1-استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات "جنوب سيناء –البحر الاحمر-مطروح"
2-المحافظات المستقبلة للسياحة أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد
3-ضوابط واجراءات احترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية
4-عودة  السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضًا بالدولة المصدرة للسياحة
5-عدم تجاوز الفوج السياحي عن 25 فرد لزيادة المتحف والمناطق الاثرية 
6-برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات أبرزها الغاء التأشيرات 
7-تخصيص رقم 19654 لإستقبال استفسارات السائحين
8-وزارة السياحة و الاثار بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية وزارة بقيادة العظماء الـ 29.. قراءة في تاريخ السياحة والآثار

سياحة البرلمان: ضوابط الإقامة بالفنادق تمنح قبلة الحياة لقطاع السياحة

هل التزم وزير السياحة والآثار بـ إجراءات الوقاية من كورونا .. 5 مشاهد تجيب

وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل

عمار عبد العظيم: مصر لديها حدثان بارزان يمكنهما استعادة النشاط السياحي سريعا

سرع من عودة الحركة..خبراء يحللون تأثير إعفاء السائحين من رسوم تأشيرة الدخول

ترشيحاتنا

من أوائل دفعته.. معلومات لا تعرفها عن العالم المصري المشارك في اكتشاف لقاح اكسفورد

بـ توب أبيض وتاتو.. لقاء الخميسي بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

وفاة 5 أطباء اليوم.. 69 شهيدًا من جيش مصر الأبيض بسبب فيروس كورونا

مارسيلو يضيف الهدف الثالث لـ ريال مدريد في شباك إيبار..فيديو

بإجراءات احترازية مشددة.. وزير الطيران يعلن عودة حركة الطيران بدءا من أول يوليو

نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا توضح علامات وصول مصر لمرحلة الذروة.. فيديو

AdvertisementS

وزير الطيران: مصر أعادت 3 آلاف مصري من الخارج ..فيديو

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

بسبب إصابة والد أحد الموظفين بـ كورونا.. فودافون تغلق أحد فروعها

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

انتحار الناشطة سارة حجازي داعمة المثليين في كندا

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

انتحار سارة حجازي.. ناشطة حقوقية دعمت المثلية في مصر وانتحرت في كندا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ تجنب الإصابة بالأمراض.. نصائح مهمة للحصول على جسم سليم

بـ حقيبة ظهر وتسريحة مختلفة.. مي عمر بإطلالة كاجوال جذابة على إنستجرام

في يومه العالمي .. تعرف كيف تتبرع بالدم بأمان في ظل تفشي كورونا