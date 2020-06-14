عودة حركة السياحة أول يونيو.. 8 تصريحات لـ خالد العناني في المؤتمر الصحفي

استعرض وزير السياحة و الآثار ، الدكتور خالد العناني ، الإجراءات و الاشتراطات وضوابط السلامة الصحية ، لعودة السياحة الخارجية ، و المقررة بـ 1 يوليو القادم .
ويرصد "صدى البلد" أبرز تصريحات وزير السياحة والاثار خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد
1-استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات "جنوب سيناء –البحر الاحمر-مطروح"
2-المحافظات المستقبلة للسياحة أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد
3-ضوابط واجراءات احترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية
4-عودة السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضًا بالدولة المصدرة للسياحة
5-عدم تجاوز الفوج السياحي عن 25 فرد لزيادة المتحف والمناطق الاثرية
6-برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات أبرزها الغاء التأشيرات
7-تخصيص رقم 19654 لإستقبال استفسارات السائحين
8-وزارة السياحة و الاثار بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة