لمدة 8 ساعات.. ضعف المياه عن مدينة دسوق بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن ضعف المياه عن مدينة دسوق بالكامل وانقطاعها عن أطراف الشبكات، وذلك غداً الأحد، من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الضعف والانقطاع نتيجة أعمال غسيل وتطهير وتعقيم بالمروقات والمرشحات بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمحلة أبو علي مما يؤدي إلى ضعف المياه عن مدينة دسوق وقرى مركز دسوق وبعض قرى مركز قلين ومجلس قروي شابة والعجوزين وانقطاعها بأطراف الشبكات حيث سيتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.