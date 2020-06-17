رسميا.. عودة دوري أبطال أوروبا 7 أغسطس في لشبونة البرتغالية





ونشر اليويفا بيانًا رسميًا على موقعه على الانترنت، بنتائج الاجتماع الذي تم عقده اليوم، ليعلن فيه عودة مسابقة دوري أبطال أوروبا بصفة رسمية واستكمال منافسات الإياب من دور الـ 16، والتي لم تستكمل في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.





وأعلن اليويفا إقامة ما تبقى من مباريات في دور الـ 16 بدءًا من يوم 7 أغسطس، على ملاعب الفرق التي كان مقررًا أن تستضيف مباريات الإياب على أراضيها، على أن تقام بعد ذلك منافسات دور ربع النهائي يوم 12 من الشهر ذاته في مدينة لشبونة البرتغالية، والتي تقرر استضافتها ما تبقى من مباريات من دور ربع النهائي وحتى نهايتها.





وتقرر إقامة مباريات دوري ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس في لشبونة، بدلًا من أسطنبول التركية.





وأعلن اليويفا أيضًا استكمال ما تبقى من مباريات في بطولة الدوري الأوروبي في مدن كولن ودوسلدورف ودويسبورج وجلسنكريشن الألمانية في شهر أغسطس أيضًا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، اليوم الأربعاء، عن عودة دوري أبطال أوروبا بصفة رسمية، بدءًا من يوم 7 أغسطس القادم، بعد توقف المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.