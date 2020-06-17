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مرأة

بـ الأوف شولدر.. هند عبد الحليم بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:12 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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نهى هجرس
شاركت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال انيقة.

وتألقت بها هند عبد الحليم، ببلوزة أنيقة وجذابة، كما تتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هند عبد الحليم على الألوان البنية التى تبرز جمال بشرتها البرونزية، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتماسب مع ظهورها.

كما وضعت قرط دائرى باللون الفضى لأكمال إطلالتها الجذابة
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‏Before or After? I was never the type of person to have a hair-care routine in place but all that changed since I started my #pantenesuperfood journey with @pantene.arabia . I learned the importance of practicing self-care, especially when it comes to hair & having stronger hair immunity💗 #pantenepartner #pantenesummerhair شعري قبل و بعد ما بدات اهتم بيه، و طبعًا ما كانش عندي الروتين ده لغاية ما بدأت رحلتي مع بانتين و استخدمت مجموعة سوبر غذاء الشعر اللي بتقوي مناعة الشعر و بتخليه اقوى ! اتعلمت اني دايمًا الاقي وقت عشان اهتم اكتر بنفسي... ايه رايكوا في النتيجة؟ 😍

A post shared by Hend Abdelhalim (@hendabdelhalimofficial) on

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