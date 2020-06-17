بـ الأوف شولدر.. هند عبد الحليم بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. شاهد





وتألقت بها هند عبد الحليم ، ببلوزة أنيقة وجذابة، كما تتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هند عبد الحليم على الألوان البنية التى تبرز جمال بشرتها البرونزية، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتماسب مع ظهورها.





كما وضعت قرط دائرى باللون الفضى لأكمال إطلالتها الجذابة