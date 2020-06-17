AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنا آسفة إنها متأخرة يومين.. إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد صديقتها بهذه الطريقة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة- آيه عاطف
حرصت الفنانة انجي المقدم على الاحتفال بعيد ميلاد احد اصدقائها المقربين ونشرت صور لهما سويا عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت:"كل سنة و انتى طيبة يا روريرتت كل الحاجات يا عشرة العمر يا صديقة البر و البحر و الرحلات .. انا اسفة انها متأخرة يومين سامحينى يا كابيرة.


وكانت قد هنأت الفنانة إنجى المقدم  الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده .



ونشرت إنجى المقدم صورة تجمعها بالزعيم عادل امام  من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وكتبت انجى المقدم  " انهارده عيد ميلاد #الزعيم 

كل سنة و انت طيب ووسطينا و منور حياتنا .. ربنا يديك الصحة و طول العمر و تفضل على طول ممتعنا ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

كل سنة وهو طيب - ربنا يخليك لينا يازعيم - عيد ميلاد سعيد 

و شاركت انجى المقد فى مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب ، وإخراج هانى خليفة ، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود ، رجاء الجداوى، على قاسم، 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد محمد ممدوح بهذه الطريقة.. شاهد

ربنا يخليك لينا يا حبيب وشقيق العمر.. إسعاد يونس تهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

بصور نادرة مع والده.. رامي إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم ويوجه رسالة مؤثرة

كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. هند صبري تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

ربنا يخليك لينا.. إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

إنجي المقدم تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده.. شاهد

ترشيحاتنا

الاتحاد العام للعمال: شكوى دولية ضد ممارسات أردوغان الإرهابية تجاه العمالة المصرية بليبيا

فضائح عمرو وردة لا تتوقف.. 7 حكايات سوداء في حياة صائد النساء

بعد أزمة صورة بناته.. سر غضب شريف منير من واقعة علم مصر

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

سكاي نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني عن ملء سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور

أنيقة وجذابة .. الأحذية الشفافة تتصدر موضة صيف 2020 .. صور