أنا آسفة إنها متأخرة يومين.. إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد صديقتها بهذه الطريقة

حرصت الفنانة انجي المقدم على الاحتفال بعيد ميلاد احد اصدقائها المقربين ونشرت صور لهما سويا عبر حسابها على انستجرام.





وعلقت:"كل سنة و انتى طيبة يا روريرتت كل الحاجات يا عشرة العمر يا صديقة البر و البحر و الرحلات .. انا اسفة انها متأخرة يومين سامحينى يا كابيرة.









وكانت قد هنأت الفنانة إنجى المقدم الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده .













ونشرت إنجى المقدم صورة تجمعها بالزعيم عادل امام من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".





وكتبت انجى المقدم " انهارده عيد ميلاد #الزعيم





كل سنة و انت طيب ووسطينا و منور حياتنا .. ربنا يديك الصحة و طول العمر و تفضل على طول ممتعنا ".





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :





كل سنة وهو طيب - ربنا يخليك لينا يازعيم - عيد ميلاد سعيد





و شاركت انجى المقد فى مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب ، وإخراج هانى خليفة ، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود ، رجاء الجداوى، على قاسم،



