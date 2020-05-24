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فن

كل سنة وأنتم طيبين .. إنجي المقدم تهنئ جمهورها بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 09:23 م
انچي المقدم
انچي المقدم
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اسماء الحسيني
شاركت الفنانة إنچى المقدم جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.


وكتبت مهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك :"كل سنة وانتم طيبين يا حلوين".

وتقوم إنجي المقدم بدور طبيبة نفسية في مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراح هانى خليفة وأحمد شفيق، وبطولة دينا الشربينى، أحمد داود، إنجى المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوى، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، أسماء جلال وضيف الشرف أحمد صفوت.

كما فاز مسلسلها لعبة النسيان بلقب أفضل مسلسل، ونال تامر حبيب أفضل سيناريو عن المسلسل، بالإضافة إلى أفضل موسيقى تصويرية من نصيب الموسيقار أسامة الهندي والذي فاز بنفس الاستفتاء للعام الثاني على التوالي بعد فوزه العام الماضي بموسيقى مسلسل "زي الشمس".

لعبة النسيان ينتمي لمسلسلات الغموض والتشويق وبطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

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