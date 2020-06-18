وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى القاهرة.. وفرنسا تتوعد تركيا بعد حادثة الفرقاطة في سواحل المتوسط.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

تراجع نسبي في حصيلة كورونا اليومية بمصر

مصر تكشف تفاصيل التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة

السعودية: 4919 إصابة جديدة بكورونا

الكويت: 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا

ترامب يوقع قانونا ضد الصين بسبب انتهاكات ضد الأويجور





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 84 حالة وفاة، في تراجع نسبي عن الأيام السابقة في عدد الحالات الجديدة أو عدد الإصابات، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219 و1850 وفاة.





وذكرت "الأنباء" أن العمال المصريين الذين تم تعذيبهم على يد ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، وصلوا صباح الخميس إلى القاهرة، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد.





وأشارت "الوطن" إلى أن وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق أصدر قرارًا بتحصيل رسوم الفيزا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإعفاء السائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى مدن ومنتجعات 3 محافظات سياحية وهي جنوب ​سيناء​ ومطروح و​البحر الأحمر​، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.





ونقلت "القبس" عن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، قوله إن مفاوضات سد النهضة، التي أجريت على مدار الفترة الماضية بأنها لم تحقق تقدما يذكر وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، مؤكدًا أن المفاوضات التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.





وأضاف أن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 141234 حالة، مشيرةً إلى تسجيل حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91 ألفًا و662 حالة، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة.





وأشارت "الوطن" إلى وزراء صحة مجلس التعاون الخليجي عقدوا الاجتماع الاستثنائي الثالث عبر الاتصال المرئي لمناقشة آخر المستجدات والترتيبات المتعلقة بالوقاية وعلاج فيروس كورونا، حيث أكدوا أنهم كلفوا اللجان المختصة بالاستمرار في متابعة المستجدات الخاصة بالجائحة والتواصل من خلال غرفة العمليات المشتركة مؤكدين أهمية تبادل المعلومات ونقل الخبرات فيما بين دول المجلس.





وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 3 حالات وفاة و 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، التي ثبتت إصابتها بالفيروس37.533 حالة، وعدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالفيروس 28896 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 690 حالة جديدة.





دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن مسئول بوزارة الدفاع الفرنسية أكد أنه يتعين على حلف شمال الأطلس ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، متهمًا البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف.





وقالت "الراي" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يُتيح فرض عقوبات على مسئولين صينيّين، على خلفيّة الاعتقالات الجماعيّة لأفراد من أقلّية الأويجور، قائلًا إن هذا القانون " يُحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاستخدام المنهجي لمعسكرات التلقين والأشغال الشاقة والمراقبة (..) للقضاء على الهوية العرقية والمعتقدات الدينية للأويجور والأقليات الأخرى في الصين".







