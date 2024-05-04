سوبر هالاند.. مانشستر سيتي يفوز بخماسية على وولفرهامبلتون في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، على نظيره وولفرهامبتون بخماسية مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24، بفضل تألق النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق السماوي.

واستضاف ملعب «الاتحاد» معقل السيتي مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.



وافتتح هالاند أهداف مانشستر سيتي اليوم في الدقيقة الثانية عشرة من علامة الجزاء، وأضاف المهاجم النرويجي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ35.

وبصم الدبابة النرويجية على الـ «هاتريك» في الدقيقة الـ45+3 من علامة الجزاء أيضًا، وقلص الكوري الجنوبي هوانج هي تشان الفارق للضيوف في الدقيقة الـ53.



وعاد هالاند ليسجل هدفه الرابع «سوبر هاتريك» في الدقيقة الـ54، واختتم البديل جوليان ألفاريز أهداف السيتي في الدقيقة الـ85.

وبتلك النتيجة رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 82 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 46 في المركز الحادي عشر.