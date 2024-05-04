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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دورة تدريبية بمعهد القطن لتطوير زراعته

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى عمارة - رئيس بحوث المعاملات  والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن انه في إطار التعاون العلمي بين مركز البحوث الزراعية برعاية  الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية و  جامعة جنوب الوادي برعاية  الدكتور/ عصام الدين عبد الهادي – عميد كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي  استقبل معهد بحوث القطن وفدًا مكون من (50) طالبا وطالبة من الفرقة الرابعة لبرنامج المحاصيل بالكلية، وذلك ضمن برنامج التدريب الميداني، حيث رحب  الدكتور/ عبد الناصر رضوان - مدير معهد بحوث القطن، والسادة وكلاء المعهد ورؤساء الأقسام البحثية بالمعهد.

 
 وقال دكتور عمارة أنه تم في هذه الزيارة التدريبية تعريف الطلاب بأقسام ووحدات المعهد ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع زراعة القطن، بالإضافة إلى تعريفهم بالأساليب الحديثة في مجال تربية وإنتاج وتداول القطن، من خلال تعريف الطلاب بالعديد من مهارات طرق الزراعة، وبرامج تربية وانتاج أصناف القطن الحديثة المتبعة في المعهد، و طرق المحافظة علي أصناف القطن المصري والمراقبة في الحقول والتسويق والمحالج، كما تم زيارة معامل التكنولوجي بأقسامها المختلفة، وذلك بهدف زيادة وعى الطلاب، بالممارسات العملية في مراقبة جودة القطن، وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام التكنولوجي المختلفة.


 وأشار الدكتور عمارة إلى أن هذا التدريب والزيارة ضمن خطة المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله بما يخلق له فرص عمل حقيقية تواكب مجريات العصر والتكنولوجيا الحديثة والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى في الإنتاج الزراعي، ودعمًا للعملية التعليمية والبحثية بالجامعات المختلفة وذلك من أجل صقل مهارات الطلبة العلمية والعملية.

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