موظفو ميتا يحتجون على الرقابة المفروضة ضد المنشورات المؤيدة لـ فلسطين

احتج موظفو شركة ميتا -المالكة لمنصة فيسبوك- على الرقابة المفروضة على المنشورات المتعلقة بفلسطين.

وفي رسالة إلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من قيادات الشركة اتهم الموظفون شركة ميتا بفرض رقابة على أي معارضة وطالبوا بوقف حذف المشاركات الداخلية للمنشورات الخاصة بـ فلسطين.

وقال الموظفون في الرسالة المفتوحة التي نُشرت هذا الأسبوع، إنهم ضد إزالة الشركة لـ "أي دعم مفتوح لزملائنا الفلسطينيين أو الملايين الذين يواجهون أزمة إنسانية في فلسطين" في منتديات الشركة مثل Workplace، وفقًا لموقع Business Insider.

وجاء في الرسالة "بينما نعرض بصوت عالٍ عبارة "صوتك موضع تقدير"، يتم استخدام CEE كغطاء لحذف الآراء المعارضة وإسكات الموظفين الذين قد يبحثون ببساطة عن العزاء من زملائهم في العمل أو لزيادة الوعي حول بناء منتجات أكثر أمانًا".

واستنكر موظفو شركة ميتا رقابة الشركة على الدعم الفلسطيني، كما طالبوا بالشفافية والاعتراف وإنهاء الرقابة.

وحث الموظفون قيادة شركة ميتا على إصدار بيان لوقف إطلاق النار في غزة، سعياً إلى الشمولية والمساءلة.