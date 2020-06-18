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أخبار العالم

العراق تستدعى السفير الإيراني على خلفية القصف المدفعى

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:28 م
العراق - إيران
العراق - إيران
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ميـــس رضــا
استدعت وزارة الخارجية العراقية صباح اليوم الخميس، السفير الإيرانى لدى العراق وسلّمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعيّ الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية في (مرتفعات آلانة) التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل الذى وقع يوم الثلاثاء.

وأدانت الخارجية العراقية فى بيان لها، الانتهاكات الإيرانية التى أسفرت عن خسائر مادّية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بثّ الخوف بين الآمنين من سُكّان تلك المناطق.

وأكدت الخارجية العراقية فى بيانها على استمرارية وتنمية العلاقات التاريخيّة بين البلدين وأهمّية حرص الجانب الإيرانيّ على احترام سيادة العراق والتوقّف عن القيام بمثل هذه الأعمال، وتحرّي سُبُل التعاون الثنائيّ المُشترَك في ضبط الأمن، وتثبيت الاستقرار على الحُدُود المُشترَكة.

فى غضون ذلك استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في العراق مجددًا اليوم الخميس، وسلّمته مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة، ومطالبة الحكومة التركيّة "أن تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حدًّا لهذه الاعتداءات"، وكذلك "احتفاظ العراق بحُقُوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليميّة والدوليّة على النُهُوض بمسؤوليّتها"

واستنكرت الجمهورية العراقية بأشد عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركية أمس الأربعاء، انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف دخل حدودها الدولية.
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