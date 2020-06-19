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رياضة

محمد فضل يطمئن متابعيه على نجلته شريفة.. شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:14 ص
محمد فضل
محمد فضل
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مصطفى كرم

طمأن الكابتن محمد فضل أصدقاء و متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام على سلامة ابنته شريفة.

ونشر محمد فضل صورة له مع ابنته وعلق عليها قائلا "شكرا لكل من اتصل او ارسل رسالة للاطمئنان علي بنتي شريفة وبعتذر عن عدم الرد ...الحمد لله علي كل شيء والامور جيدة الحمد لله وان شاء الله ربنا يحفظها من كل سوء ويتم شفاؤها على خير".

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.

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