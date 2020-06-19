خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل 687 حالة وفاة جديدة بكورونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة سجلت 687 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





والولايات المتحدة، بفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا. ولكن في حين نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على تفشي المرض، فإن الفيروس ينتشر حاليا في 20 ولاية.





وفي وقت سابق، أكد كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي،، أن السيطرة على جائحة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة لا تتطلّب مزيدًا من تدابير الحجْر الواسعة النّطاق، وذلك رغم أن معدل الإصابات اليومية على الصعيد الوطني لا يظهر تراجعًا.





وقال فاوتشي في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "لا أعتقد أننا سنتحدث عن الرجوع إلى الإغلاق. أعتقد أننا سنتحدث عن محاولة التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات".





وشدد فاوتشي على ضرورة اتباع نهج محلي في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال الحاسم بشأن موعد إعادة فتح المدارس، وذلك في وقت تواصل البلاد اتخاذ مزيد من الخطوات للعودة إلى وضعها الطبيعي.



