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برلمان

خيارات عديدة أمام مصر.. دفاع البرلمان تطالب إثيوبيا بالموافقة على حل توافقى بشأن سد النهضة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:01 م
سد النهضة
سد النهضة
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حسن رضوان
قال أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن أزمة سد النهضة بسيطة جدًا ولكن تعنت الجانب الإثيوبى للوصول إلى حل توافقي يضمن حقوق الشعوب الثلاثة فى المياه يجعلها صعبة.

وأكد "العوضى"، لـ"صدى البلد"، أن مصر لا تمانع فى ملء وتشغيل سد النهضة ومصالح اثيوبية من المياه سواء كانت لتوليد الكهرباء أو غيرها ولكن بضوابط وشروط لا تؤثر على حصة مصر من منسوب مياه نهر النيل حيث أن هناك فترات يحدث فيها جفاف يقلل نسبة المياه ولذلك تريد مصر أن يتم التوصل لموعد ملء وتشغيل سد النهضة فى اوقات لا تؤثر على حصتها وذلك حق أصيل لها.

وأوضح النائب أن الفترة السابقة شهدت مفاوضات امتدت لـ 8 سنوات تقريبا للوصول لحلول توافقية تخدم جميع الأطراف الثلاثة ولكن لم تجد نفعًا فى ظل تعنت إثيوبيا، مما دفع مصر للجوء إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي للوصول إلى حل فى هذه الأزمة وذلك خلال مناقشة بين الجانب المصرى الإثيوبى والسودانى ووزير الخزانة الأمريكية لتوقيع اتفاقية لوضع ضوابط وشروط بخصوص ملء وتشغيل السد دامت لمدة 4 أيام نتج عنها توقيع مصر والسودان على الاتفاقية دون إثيوبيا.

وتابع النائب حديثه: "المفهوم من تعنت إثيوبيا في الوصول لحلول تضمن مصالح الدول الثلاث أنها تماطل لكي يكون أمر تشغيل وملء السد واقعًا وذلك مرفوض تماما وهناك حلول وخيارات سياسية كثيرة أبرزها الاستعانة بالولايات المتحدة وروسيا والدول الممولة لإثيوبيا للضغط على الجانب الإثيوبى للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف ولكن مصر تنتظر الوقت المناسب".

كان مجلس الأمن القومي الأمريكي، أعلن أن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير المتنازع عليه في إثيوبيا قبل ملئه بمياه نهر النيل. 

وفي تغريدة على حسابه الرسمي، ذكر مجلس الأمن القومي الأمريكي إن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا كونها تظهر كـ قيادة قوية، وهو ما يعني إبرام صفقة عادلة". 

وأضاف أن "المشكلات الفنية تم حلها"، في إشارة إلى المفاوضات الثلاثية الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان، قبل أن يضيف أنه "حان الوقت لإنجاز صفقة سد النهضة قبل ملئها بمياه نهر النيل!"

وتريد إثيوبيا البدء في ملء خزان السد في الأسابيع المقبلة، لكن مصر أثارت مخاوف من أن تخزين المياه بسرعة كبيرة وبدون اتفاق يمكن أن يقلل بشكل كبير من كمية مياه النيل المتاحة لمصر. 

ولقد أوضح البلدان في الماضي أنهما يمكنهما اتخاذ خطوات لحماية مصالحهما، إذا فشلت المفاوضات، ويخشى الخبراء من أن يؤدي انهيار المحادثات إلى صراع.

واستؤنفت المحادثات الأسبوع الماضي عبر مؤتمر بالفيديو بعد أشهر من الجمود، وبدأت مرة أخرى يوم الاثنين الماضي، حسبما قالت بيانات من دول حوض النيل الرئيسية الثلاث، لكن أحدث المفاوضات تخللتها تعليقات قوية من مصر وإثيوبيا.
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