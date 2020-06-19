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مصطفى بكرى: الشعب المصرى شعر بالأزمة مع تولى الإخوان الحكم..فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:17 م
الاعلامى مصطفى بكرى
الاعلامى مصطفى بكرى
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أسامة علي

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إنه منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة والشعب المصري يشعر بأزمة حقيقية.


وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"،بدايات جماعة الإخوان فى الحكم كانت تبشر بنهايات مؤلمة على الشعب المصرى.


وأضاف بكرى، إنه فى 22 نوفمبر 2012، أخبر المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد، والمستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات القاهرة،آنذاك، بأن اليوم سيصدر بيان يتم بموجبه تجميد عمل المحكمة الدستورية، واستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.


وتابع: البيان سيصدر فى هيئة اعلان دستورى جديد وبموجبه يستطيع محمد مرسى التحكم في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.


وأضاف: فى تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم حاصر الإخوان محكمة النقض وبدأ الهتاف ضد المستشار عبد المجيد محمود، وفى مساء نفس اليوم صدر الإعلان الدستورى الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية.

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