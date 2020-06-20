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فن

بصحبة زوجها ..لقاء الخميسى تتغزل فى عبدالمنصف عبر إنستجرام

السبت 20/يونيو/2020 - 11:19 ص
لقاء الخميسى وعبد
لقاء الخميسى وعبد المنصف
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بصحبة زوجها اللاعب محمد عبد المنصف لاعب نادى الزمالك السابق.

وعلقت لقاء الخميسى قائلة :"حبيبى".

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى:"ربنا يخليكوا لبعض"، وعلقت أخرى "شكلكم حلو ماشاء الله ".


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يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.


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