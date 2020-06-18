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فن

من المنزل.. لقاء الخميسي تقيم عرض أزياء صيفي.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:25 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك.

وظهرت لقاء الخميسي في الفيديو بعرض أزياء منزلي واستعرضت ملابسها الصيفية المختلفة، وكتبت معلقة عليها: summer_vibes

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وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
حلوة اوي الازياء دي، قمر، اشيك واحدة، ماشاء الله عليكي، ايه الجمال دا 

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.
@lekaaelkhamissi

##summer_vibes

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