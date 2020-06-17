AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من المنزل.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة لها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسينى
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي في الصور بـ ستايل مختلف من منزلها، وكتبت معلقة عليها: ”إرتدى ما يجعلك سعيدا وما تشعر بالراحة فيه".

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لقاء الخميسي تقلد أصالة على تيك توك

بكره هبقى مليونير.. لقاء الخميسي ترقص بصحبة زوجها وأبنائها.. فيديو

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

من الحجر المنزلي.. لقاء الخميسي تغني كيفك أنت.. فيديو

لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها في روما

أنا باكينام وماسكة في نفسي .. لقاء الخميسي تتقمص شخصية مني زكي فيديو

ترشيحاتنا

أحلم بالاحتراف في أوروبا.. نجم منتخب الشباب يكشف أسباب فشل انتقاله للأهلي

فضائح عمرو وردة لا تتوقف.. 7 حكايات سوداء في حياة صائد النساء

لمكافحة وباء كورونا.. السيسي يشارك في قمة صينية أفريقية مصغرة

غاده عبد الرازق تشارك جمهورها فيديو برفقة أسرتها .. شاهد

75 جنيها.. السيسي يصدق على قانون الحد الأدنى لعلاوة المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور

أنيقة وجذابة .. الأحذية الشفافة تتصدر موضة صيف 2020 .. صور