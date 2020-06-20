الاتحاد المصري لكرة اليد يحذر الأندية من الغياب عن الاجتماع

حذر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر الأندية من عدم حضور الاجتماع المقرر إقامته الاثنين المقبل لأنه سيتم اعتبارهم موافقين علي جميع القرارات التي سيتخذها الاتحاد.





وكان اتحاد كرة اليد دعا الأندية المشاركة في دورى المحترفين و8 أندية مرشحة للصعود لاجتماع يوم الاثنين في مجمع حمامات السباحة .





ويأتى ذلك في إطار تحديد مصر السابقات ومناقشة الاجراءات الاحترازية ووضع خطة تدريجيه لعودة المسابقة استعدادا لاستضافة مصر لكأس العالم 2021 في يناير المقبل .





وكان اتحاد كرة اليد قرر إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات الموسم الحالي عدا مسابقة 2002 لأنها مرتبطة بالحافز الرياضي .





جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي وتبدأ بالالعاب الفردية والجماعية غير التلامسية حفاظا علي سلامة اللاعبين .