وزير الطيران: تركيب كاميرات حرارية في مطاري القاهرة والغردقة لرصد كورونا.. فيديو

قال محمد منار عنبة وزير الطيران، إنه تم تحديد موعد أول يوليو لإعادة فتح خطوط الطيران المصري بالكامل.





وأضاف محمد منار عنبة في تصريحات تليفزيونية عرضها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تنسيقا بين وزارتي الطيران والسياحة لتفقد الإجراءات الاحترازية في مطارات مصر لاستقبال السائحين في المدن السياحية.





وتابع: "بدأنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها المنظمات العالمية لإحداث التباعد الاجتماعي في المطارات وتركيب كاميرات حرارية في مطار الغردقة والقاهرة الدولي".





ولفت محمد منار إلى أن مطار الغردقة يدعو للفخر في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا"، مؤكد أن هناك عملية تطهير في المطارات كافة قبل وبعد أي رحلة".



