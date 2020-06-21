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منظر جيشنا يفرح القلب.. محمد جاد: الرئيس وجه رسائل طمأنة للشعب على قدرتنا فى حماية حدودنا

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:14 ص
محمد جاد
محمد جاد
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ريهام فيكتور لطيف
قال الإعلامى محمد جاد، إنه خلال تفقد الرئيس السيسي لعناصر المنطقة الغربية، بـ منطقة سيدي براني، وجه رسائل واضحة وصريحة لملفات كانت مثارة عبر منصات إعلامية مختلفة.

وأضاف الإعلامى محمد جاد، من  خلال تقديم برنامج ، " صباح البلد " ، المذاع على فضائية " صدى البلد "، أن الرئيس السيسى أكد على تأمين حدودنا الغربية لحمايتها من أى عدو خارجى، قائلا: "منظر جيشنا يفرح القلب".

وأشار إلى أن رسائل الرئيس يوم أمس تأتي استكمالا مع عودة أبناء الوطن المحتجزين فى ليبيا، مما يؤكد أن مصر تستطيع حماية أبنائها تجاه العدو فى كل مكان وزمان.

وتابع أنه بالنسبة لأزمة سد النهضة، أكد الرئيس أن مصر تقدر قضية التنمية في إثيوبيا، لكن لا بد أن يقدروا قيمة الحياة فى مصر، منوها إلى أن رسائل الرئيس كانت كلها طمأنة على قدرة قواتنا المسلحة وشرطتنا على حماية مصر وحدودها داخليا وخارجيا.
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