منظر جيشنا يفرح القلب.. محمد جاد: الرئيس وجه رسائل طمأنة للشعب على قدرتنا فى حماية حدودنا

قال الإعلامى محمد جاد، إنه خلال تفقد الرئيس السيسي لعناصر المنطقة الغربية، بـ منطقة سيدي براني، وجه رسائل واضحة وصريحة لملفات كانت مثارة عبر منصات إعلامية مختلفة .





وأضاف الإعلامى محمد جاد، من خلال تقديم برنامج ، " صباح البلد " ، المذاع على فضائية " صدى البلد "، أن الرئيس السيسى أكد على تأمين حدودنا الغربية لحمايتها من أى عدو خارجى، قائلا: "منظر جيشنا يفرح القلب".





وأشار إلى أن رسائل الرئيس يوم أمس تأتي استكمالا مع عودة أبناء الوطن المحتجزين فى ليبيا، مما يؤكد أن مصر تستطيع حماية أبنائها تجاه العدو فى كل مكان وزمان.



