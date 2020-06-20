من حقنا نلجأ لمجلس الأمن.. رد محمد جاد على تعنت إثيوبيا ضد مصر بسبب سد النهضة

قال الإعلامي محمد جاد، إن الدولة المصرية لديها أكثر من أداة للحفاظ على حقوقها في مياه نهر النيل، وذلك بداية من إخطار الدولة المصرية مجلس الأمن للتدخل للتأكيد على استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة، وهذا وفقًا للقانون الدولي.









وأضاف محمد جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأسه تحريريًا الصحفي أحمد حمدي والمذاع على قناة "صدى البلد"، أنه ليس هناك حق لأي دولة للتحكم بمفردها في نهر النيل، أو اتخاذ أي قرارات دون الرجوع للدول الأخرى.









وردا على تساؤل: "هل للدولة المصرية الحق في اللجوء لمجلس الأمن؟"، قال: "نعم لأن الدولة استندت في خطابها إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنبه مجلس الأمن أن هناك مشكلة أو أزمة تهدد الأمن والسلم القومي والدولي".









وأكد أن الملف محال المفاوضات ما زال مفتوحا ومستمرا، وأن الدولة المصرية لديها كامل الأحقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية والدولية والممثلة في نهر النيل وهو شريان الحياة بالنسبة لنا.