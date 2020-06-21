رئيس تعليم البرلمان لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة: اطمئنوا على أولادكم فى أيد أمينة

قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم بالبرلمان تتابع باهتمام بدء أول أيام امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ومتابعة الإجراءات الإحترازية اللازمة داخل المدارس.





وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا شاهدنا اليوم فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة تكدس غير طبيعى من جانب أولياء الأمور على أبواب المدارس للاطئمنان على أبناءهم.





ووجه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة: " اللى يطمن على ولاده يمشى من قدام المدرسة ويعود للمنزل، عشان التكدس قدام المدرسة ده مش بتخدم بيه لكن انت كده بتضره عشان ربما يكون حد حامل لفيروس كورونا يعدى الكل".





واستطرد فى رسالته لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة: "أناشدكم بعدم التواجد أمام المدارس..واطمئنوا على أولادكم فى أياد أمينة، ويتم إتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل جيد لحمايتهم".