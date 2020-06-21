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محافظات

أوراق الامتحان تأخرت.. حالة إغماء وحالتا اشتباه بكورونا حصيلة اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:29 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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قسم المحافظات
تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ثلاث لجان في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ ، وهي مدرسة الزهور التابعة لإدارة غرب التعليمية ببشائر الخير، ومدرسة إيزيس الثانوية بنات بمجمع مدارس الشركة العربية بإدارة شرق التعليمية، ومدرسة أحمد حسن الباقوري بإدارة المنتزة التعليمية. 

وبفحص الطلاب أثناء دخولهم اللجان، ومن خلال متابعة اللجان، تبين نقل ٣ طلاب منهم حالة إغماء وحالتا اشتباه بفيروس كورونا المستجد ، وتم طلب الإسعاف لهم ونقلهم للمستشفيات المعنية.

ورصد محافظ الإسكندرية خلال جولاته، احتشاد أولياء الأمور والطلاب بعدد من المدارس، ووجه المحافظ مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وصرف أولياء أمورهم من أمام اللجان.

وتم رصد تأخر وصول كراسات الإجابة بـ ٣ لجان بإدارة وسط التعليمية، وعلى الفور تم التواصل مع نائب وزير التربية والتعليم لشئون للمعلمين، الذي أعطى تعليماته لغرفة العمليات باحتساب زمن الإجابة للطالب كاملة وقت استلامه لكراسة الإجابة، وتم متابعة تنفيذ ذلك من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وبدأ امتحان اللغة العربية بجميع لجان الامتحانات  اليوم الأحد ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠ وعددها ١٤٥ لجنة + لجنة سجن، وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة أولياء أمور الطلاب ، بعدم تواجدهم أمام اللجان في أيام الامتحانات القادمة، حرصا على سلامتهم وسلامة أبنائهم والمعلمين.
أوراق الامتحان تأخرت.. حالة إغماء وحالتا اشتباه بكورونا حصيلة اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية
أوراق الامتحان تأخرت.. حالة إغماء وحالتا اشتباه بكورونا حصيلة اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية
أوراق الامتحان تأخرت.. حالة إغماء وحالتا اشتباه بكورونا حصيلة اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية
أوراق الامتحان تأخرت.. حالة إغماء وحالتا اشتباه بكورونا حصيلة اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية
أوراق الامتحان تأخرت.. حالة إغماء وحالتا اشتباه بكورونا حصيلة اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية
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