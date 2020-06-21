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فن

انتى قوية ارجعى لجمهورك.. بوسى شلبى توجه رسالة مؤثرة لرجاء الجداوي

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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رنا اشرف
‏نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت في الصورة الفنانة رجاء الجداوي.

‏كتبت معلقه على الصورة:" ‏يشفيها ويعافيها يا رب وترجعلنا يا جوجوا  يا غاليه  ‏انتي قويه ارجعى لجمهورك  والناس كل بتدعيلك  يا حبيبت الكل انشاءالله  ربنا هيستجيب لدعاء كل البيحبك وانا بحبك".

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نالت الصورة تفاعل متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
‏آمين يارب ربنا يشفيها
‏إن شاء الله تقوم بالسلامة
‏رجاء أقوى من كل ده وأكيد هتنتصر على الكورونا

‏تدهورت الحالة الصحية للفنانه رجاء الجداوي‏وبدأت في فقد الوعي تماما وتم تركيب أنبوبه حنجريه كامله لها.
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