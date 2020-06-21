انتى قوية ارجعى لجمهورك.. بوسى شلبى توجه رسالة مؤثرة لرجاء الجداوي

‏نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.













اقرأ ايضا: شريهان داعية لـ رجاء الجداوي: اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا ‏كتبت معلقه على الصورة:" ‏يشفيها ويعافيها يا رب وترجعلنا يا جوجوا يا غاليه ‏انتي قويه ارجعى لجمهورك والناس كل بتدعيلك يا حبيبت الكل انشاءالله ربنا هيستجيب لدعاء كل البيحبك وانا بحبك".





نالت الصورة تفاعل متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

‏آمين يارب ربنا يشفيها

‏إن شاء الله تقوم بالسلامة

‏رجاء أقوى من كل ده وأكيد هتنتصر على الكورونا





‏تدهورت الحالة الصحية للفنانه رجاء الجداوي‏وبدأت في فقد الوعي تماما وتم تركيب أنبوبه حنجريه كامله لها.