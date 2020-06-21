انتى قوية ارجعى لجمهورك.. بوسى شلبى توجه رسالة مؤثرة لرجاء الجداوي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت في الصورة الفنانة رجاء الجداوي.
كتبت معلقه على الصورة:" يشفيها ويعافيها يا رب وترجعلنا يا جوجوا يا غاليه انتي قويه ارجعى لجمهورك والناس كل بتدعيلك يا حبيبت الكل انشاءالله ربنا هيستجيب لدعاء كل البيحبك وانا بحبك".
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نالت الصورة تفاعل متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
آمين يارب ربنا يشفيها
إن شاء الله تقوم بالسلامة
رجاء أقوى من كل ده وأكيد هتنتصر على الكورونا
تدهورت الحالة الصحية للفنانه رجاء الجداويوبدأت في فقد الوعي تماما وتم تركيب أنبوبه حنجريه كامله لها.