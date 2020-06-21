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طارق شوقى يطالب الإعلام بالاعتذار: بيطاردنا بشكل بشع .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:33 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى
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أسامة علي

انتقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، دور الإعلام فى تغطية امتحانات الثانوية العامة.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دى ام سى"، قائلا:" الرغبة المحمومة عند آلاف من المحررين والمعدين فى كتابة خبر فى 30 ثانية دون تحقق بيرهق الدولة بشكل بشع".

وأكد طارق شوقى، الأخبار التى تنشر عبر السوشيال ميديا عن سير الامتحانات تصنع حالة هستيرية لا تسمح لأى مسئول بالعمل".

وتابع وزير التربية والتعليم قائلا:" الاعلام مش بيتكلم عن التعليم الإعلام عايز مصيبة عايز موضوع مثير وبيطاردنا آلاف الإعلاميين ومش عارفين نشتغل".

وأوضح شوقي قائلا:" الإعلام بيطاردنى بصور على السوشيال ميديا، عندنا 2212 لجنة، وبصورة واحده يعطى ايحاء أن المشهد يتكرر فى جميع اللجان وهو أمر غير صحيح، التقرير النهاردة بيقول ان فيه مشاكل فى 18 لجنة فقط".

وختم شوقى حديثه قائلا:"بتتنشر صور فى جرائد قومية عن الغش بدون أي تفاصيل زى أسم المدرسة وانا قولت للجرائد لو عرفتوا اسماء المدارس عرفونى، لو ما عرفتوش أكتبوا اعتذار عن اللى بـ تكتبوه ".

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