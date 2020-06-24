فيديو جراف.. تعرف على شروط الحصول على رخصة سلاح

لا يمكن حمل سلاح إلا بعد الحصول على رخصة ويكون له أسباب كحماية الممتلكات والدفاع عن النفس ويأتى أصحاب الأملاك والشركات والشخصية العامة الحق فى ذلك ، بشرط وجود ضوابط لاستخدام السلاح كالدفاع عن النفس دفاعا شرعيا.

كذلك عدم استخدامه للتباهى أو ترويع الآمنين والتفاخر به عن طريق قيام البعض بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء فى المناسبات والأفراح.





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وفى بعض الأحيان يتسبب ذلك فى العديد من الكوارث، ولمزيد من الفتاصيل حول شروط الحصول على رخصة سلاح، شاهد الفيديو جراف التالى.