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فيديوجراف.. مميزات قطارات المترو الجديدة

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:01 م
عربات المترو الجديدة
عربات المترو الجديدة
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محمد سمير

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن وصول السفينة "جلافز كاريدج" إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية، وعلى متنها أول قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث للمترو.


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وتم التعاقد عليها  للعمل بالخط الثالث للمترو وذلك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون  يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه.

وللتعرف على مميزات قطارات وعربات المترو الجديد شاهد الفيديوجراف التالي.

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