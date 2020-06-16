ضمن صفقة كورية.. وزير النقل يعلن وصول أول قطار مترو أنفاق جديد..صور

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن وصول السفينة (جلافز كاريدج) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية وعلى متنها أول قطار مترو أنفاق جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات.





حيث تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو وذلك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه.





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وبحسب بيان النقل يتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة) بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.





مضيفًا أنه تم إنزال القطار من السفينة القادمة من كوريا بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل القطار بالإضافة إلى تعقيم السفينة والقطار والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة، ثم وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدا لنقله الى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدًا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليًا على الخط الثالث والبالغ عددهم 15 قطارا.





وأشار وزير النقل إلى أن وصول هذا القطار يأتي بالتوازي مع وصول الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة حديد جديد وقبل عدة أيام من وصول الدفعة الأولى من صفقة تصنيع وتوريد 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب لتمثل هذه التوريدات أحد ثمار التعاقدات الضخمة التي تم التعاقد عليها وتوريدها خلال فترة تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية خاصة مع مرور ستة أعوام على تولى فخامته رئاسة الجمهورية.





وأضاف الوزير أن القطار الجديد له مواصفات عديدة مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.





لافتا أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مشيرا إلى أنه من المخطط وصول القطار الثاني في يوليو 2020 على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقا للجدول الزمني المحدد وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد إفتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والذي ينتهى بمحطة عدلى منصور والتي تعد نموذج رائد للنقل متعدد الوسائط، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات بها على مساحة 15 فدانا وسيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي بخط أتوبيس BRT بطول 3كم ( 2كم نفقي – 500 متر نفق مفتوح – 500 متر سطحى) وبتكلفة إجمالية 280 مليون دولار.



