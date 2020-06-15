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أخبار البلد

وزير النقل : الجرارات الروسية الجديدة تدخل الخدمة خلال يوليو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:26 م
صفقة جرارات السكة
صفقة جرارات السكة الحديد
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حمادة خطاب

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير  عن تواصل أعمال تنزيل ال20جرارا الجديدة التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية والتي تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد  110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني تبلغ  تكلفتها الإجمالية  602.05 مليون دولار.

وقال فى بيان للوزارة صباح اليوم أنه بعد وصول هذه الدفعة بالإضافة إلى الدفعة الرابعة وعددها 20جرارا جديدا أخرى  والتي تم شحنها ومن المخطط أن تصل قبل نهاية هذا الشهر سيكون قد وصل من الصفقة عدد 70 جرارا جديدا قبل نهاية الشهر الجاري لافتا إلى أنه تم تشغيل ال  10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي  على خطوط السكة الحديد وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة  يوليو 2020  حيث سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة  التي ستصل بدءا من نهاية هذا الشهر وذلك في اطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع. وسيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE ، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

واشار وزير النقل إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد ، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرارا جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد  تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير  أن الوزارة تعاقدت على 260 جرارا جديدا وتحديث واعادة تاهيل واصلاح 172 جرارا من الاسطول الحالي  مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال  (110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك  -  تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرارا من الاسطول الحالى وعمل عمرة جسيمة ل41 جرارا أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرارا و كانت إجمالي قيمة الصفقة  466.3 مليون دولار  بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل  من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290  مليون يورو) مضيفا أن التعاقدات الجديدة  ستدعم بقوة قوة الجر في السكة الجديد وستساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة  لجمهور الركاب

جدير بالذكر أن الدفعة الاولى من الجرارت وعددها 10 جرارات  قد وصلت الى ميناء الاسكندرية  في ديسمبر 2019 وبلغت قيمة توريدها 27,05 مليون دولار  تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية ( حوكمة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الاعلاني ) وكانت  أول جرارات جديدة تنضم الى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009) بينما شهد ميناء الاسكندرية وصول الدفعة الثانية من الجرارات وعددها 20جرارا في مارس2020.

وزير النقل : الجرارات الروسية الجديدة تدخل الخدمة خلال يوليو
وزير النقل : الجرارات الروسية الجديدة تدخل الخدمة خلال يوليو
وزير النقل : الجرارات الروسية الجديدة تدخل الخدمة خلال يوليو
وزير النقل : الجرارات الروسية الجديدة تدخل الخدمة خلال يوليو
وزير النقل : الجرارات الروسية الجديدة تدخل الخدمة خلال يوليو
وزير النقل : الجرارات الروسية الجديدة تدخل الخدمة خلال يوليو
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