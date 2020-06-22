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اقتصاد

الإسكان ومحافظ الإسماعيلية يتابعون موقف تنفيذ 20 مشروعا للمياه والصرف

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
عقد مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الإسماعيلية اجتماعا بالفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وحل المشكلات التى تعوق الاستفادة من عدد من المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها.

 وذلك بحضور اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الاسماعيلية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، وسكرتير عام المحافظة و قيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

واكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع على دعم المحافظة للمشروعات الجاري تنفيذها وتدخلها لدى شركة كهرباء مدن القناة لتوريد المحولات وإنهاء أعمال التغذية الكهربائية للمشروعات حتى تتمكن أجهزة وزارة الإسكان من إستلام المشروعات وتشغيلها والاستفادة منها لصالح أهالى محافظة الإسماعيلية.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى ضرورة إجراء اجتماعات تنسيقية مشتركة بين المحافظة والوزارة وقطاع الكهرباء بمدن القناة بصورة دورية لحل المشكلات التى تعطل الاستفادة والنفع العام من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة، والجهاز التنفيذى للهيئة القومية بمحافظة الإسماعيلية، للبدء فى أعمال متابعة المشروعات المتوقع الانتهاء منها  خلال ستة أشهر طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة، وإنهاء كل الملاحظات أولا بأول تفعيلًا لقرار وزير الإسكان فى هذا الشأن.

وأعلن المهندس احمد عصام، نائب محافظ الاسماعيلية، استمرار تقديم الدعم الكامل وإجراء كل التنسيقات اللازمة لتذليل جميع العقبات التى تواجه أجهزة وزارة الإسكان مع جميع القطاعات الأخرى فى المحافظة، وذلك للوصول لأقصى درجات النفع العام لسكان محافظة الإسماعيلية من خدمات الصرف الصحى ورفع المعاناة عن المواطن.

وأوضح الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، أنه جار متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها للالتزام بالتوقيتات المحددة فى الجداول الزمنية للمشروعات والتنسيق مستمر بين جميع قطاعات الوزارة لحل المشكلات التى تواجه الشركات المنفذة للمشروعات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف (3) مشروعات مياه شرب وموقف (17) مشروع صرف صحى، وتم الإتفاق على أن جميع ملاحظات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمدن القناة على المشروعات الجارى تنفيذها والمتوقع الانتهاء منها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لا تعوق الاستلام الابتدائى وتشغيل المشروع والاستفادة منه، وأن التنسيق مستمر بين الجهات فى هذا الصدد.

كما تم الاتفاق على قيام محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار الموافقات اللازمة لتخصيص الأراضى لإقامة المشروعات.

واتفق مسئولو الوزارة والمحافظة على ضرورة حضور ممثل عن شركة كهرباء مدن القناة الاجتماعات التنسيقية القادمة لمناقشة المشكلات التى تخص التغذية الكهربائية للمشروعات.

وتم خلال الاجتماع الإتفاق أيضا على تقديم جدول زمنى معتمد من كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء من الملاحظات الخاصة بها، وشركة كهرباء مدن القناة لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية للمشروعات.

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