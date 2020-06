بسبب هاري وميجان.. مخاوف من أزمة جديدة في العائلة المالكة البريطانية

ومن المقرر أن يصدر الكتاب، والذي يحمل عنوان "Finding Freedom: Harry and Meghan and the making of a modern Royal Family" أو" العثور على الحرية: هاري وميجان وتكوين عائلة ملكية حديثة "، قريبًا، وهو من المتوقع أن يتناول رحلة الزوجين بين العائلة المالكة حتى نقطة تنحيهما عن واجباتهما الملكية في وقت سابق من العام الجاري.