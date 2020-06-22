تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

شارك الحساب الرسمي الخاص بالأمير "ويليام" وزوجته " كيت ميدلتون " على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أمس الأحد، لقطة حديثة لـ"ويليام" برفقة أطفالهما الثلاثة: الأمير "جورج"، البالغ من العمر 6 أعوام، و"شارلوت"، 5 أعوام، و"لويس"، البالغ من العمر عامين، وذلك بمناسبة عيد الأب وكذلك عيد ميلاد الأمير "ويليام" الثامن والثلاثين.





وحظيت الأميرة "شارلوت" بشكل خاص باهتمام العديد من محبي العائلة المالكة البريطانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاروا إلى الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة الراحلة "ديانا"، والتي توفيت في عام 1997.





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وشارك الكثيرون في الوقت ذاته لقطة للأميرة الراحلة عندما كانت في العاشرة من عمرها تقريبًا، وكتبت إحدى الرواد في تغريدة شاركتها عبر حسابها على موقع "تويتر" أن الأميرة "شارلوت" تشبه جدتها "ديانا" في تعابير وجهها، وعلقت أخرى قائلة "الأميرة شارلوت صورة طبق الأصل من جدتها"؛ وأضاف آخر: "أري الأميرة ديانا في شارلوت".





وأجمع عدد كبير من الرواد على أن ابتسامة "شارلوت" تشبه ابتسامة "ديانا" على نحو لا يُصدق في هذه اللقطة.









وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن اللقطة المرفقة الخاصة بالأميرة "ديانا" هي من ألبوم عائلتها الخاص، وتظهر فيها الزوجة السابقة للأمير "تشارلز"، نجل ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، في الوقت الذي كانت فيه في العاشرة من عمرها تقريبًا، وقد كانت تحمل حيوانًا أليفًا.



