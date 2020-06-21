بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور

طغى دور الأب على الدور الملكي الصارم، إذ التقطت دوقة كامبريدج «كيت ميدلتون» عددًا من الصورة الحديثة الرائعة لأطفالها يمرحون ويتسلقون ظهر أبيهم الأمير «ويليام» حفيد ملكة بريطانيا لنشرها بمناسبة الاحتفال بعيد الأب وعيد ميلاد ويليام الثامن والثلاثين حيث يقع كلاهما اليوم.





تظهر بوضوح العلاقة المرحة المحبة بين العائلة، وكيف يتباهى الأمير ويليام بدور الأب الحنون، حيث يظهر ويليام محتضنًا لويس البالغ من العمر عامين على ركبته بينما الأميرة شارلوت ذات الخمس سنوات، والأمير جورج ذو الستة أعوام يجلسان حولهما.

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يجلس الأطفال مع أبوهم في الصورة العائلية على نفس الأرجوحة التي أقيم عندها حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون.





كما تكشف الصور عن ضحكة عريضة على وجوه الأشقاء الثلاثة تظهر سعادتهم أثناء ركوبهم فوق ظهر أبيهم الأمير، وهو الوضع الذي نادرًا ما قد يظهر في الصور الملكية.





بينما تنعكس الحياة الطبيعية السعيدة بعيدًا عن زخارف الملوك ومآسيهم في ملابس الشارع الدنيا التي يرتدونها.





ارتدت شارلوت زوجًا من سروال جون لويس بقيمة 10 جنيهًا إسترلينيًا (200 جنيه مصري) مع قميص مقلم أزرق، وحذاء قماش إيجور وردي تكلفته 24.99 جنيهًا إسترلينيًا (500 جنيه مصري) أيضًا من جون لويس.



