AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:47 ص
الأمير ويليام وأبنائه
الأمير ويليام وأبنائه
Advertisements
عزة عاطف
طغى دور الأب على الدور الملكي الصارم، إذ التقطت دوقة كامبريدج «كيت ميدلتون» عددًا من الصورة الحديثة الرائعة لأطفالها يمرحون ويتسلقون ظهر أبيهم الأمير «ويليام» حفيد ملكة بريطانيا لنشرها بمناسبة الاحتفال بعيد الأب وعيد ميلاد ويليام الثامن والثلاثين حيث يقع كلاهما اليوم.

تظهر بوضوح العلاقة المرحة المحبة بين العائلة، وكيف يتباهى الأمير ويليام بدور الأب الحنون، حيث يظهر ويليام محتضنًا لويس البالغ من العمر عامين على ركبته بينما الأميرة شارلوت ذات الخمس سنوات، والأمير جورج ذو الستة أعوام يجلسان حولهما. 
اقرأ المزيد:

يجلس الأطفال مع أبوهم في الصورة العائلية على نفس الأرجوحة التي أقيم عندها حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون.

كما تكشف الصور عن ضحكة عريضة على وجوه الأشقاء الثلاثة تظهر سعادتهم أثناء ركوبهم فوق ظهر أبيهم الأمير، وهو الوضع الذي نادرًا ما قد يظهر في الصور الملكية.

بينما تنعكس الحياة الطبيعية السعيدة بعيدًا عن زخارف الملوك ومآسيهم في ملابس الشارع الدنيا التي يرتدونها. 

ارتدت شارلوت زوجًا من سروال جون لويس بقيمة 10 جنيهًا إسترلينيًا (200 جنيه مصري) مع قميص مقلم أزرق، وحذاء قماش إيجور وردي تكلفته 24.99 جنيهًا إسترلينيًا (500 جنيه مصري) أيضًا من جون لويس. 

يرتدي لويس بدلة بولو سعرها 4.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط (100 جنيه مصري) مع شورت أزرق اللون، بينما يرتدي جورج قميصًا من الكاكي H&M بقيمة 5.99 جنيهًا إسترلينيًا (120 جنيه مصري).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ويليام وكيت يكشفان تفاصيل المهمة الصعبة لتعليم الأمراء الصغار بالمنزل.. فيديو

حكاية "توك توك المشاهير".. أبرز زبائنه الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. صور

ترشيحاتنا

تامر النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم الأسبوع المقبل

مهلة 72 ساعة للسكان.. قرار سعودي بإخلاء منازل قريبة من الحرم النبوي لازالتها.. تفاصيل

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

رسالة مصر واضحة إذا تبجح أصحاب المطامع .. لميس الحديدي تعلق على كلمة الرئيس السيسي .. فيديو

مصدر بـ اتحاد الكرة: الزمالك يتهرب من تحديد موعد إجراء مسحات كورونا للاعبين

استشاري قلب: فيروس كورونا يشكل خطرا على مرضى ضغط الدم.. فيديو

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور

لطلاب الثانوية العامة .. احذر تناول مشروب الطاقة قبل الامتحان

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة