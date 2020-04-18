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منوعات

أول ظهور لـ هاري وميجان بعد كورونا.. يوزعان الطعام في سرية تامة

السبت 18/أبريل/2020 - 08:02 ص
هاري وميجان
هاري وميجان
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عزة عاطف
في سرية تامة وزع الأمير هاري وميجان وجبات طعام لمصابي فيروس كورونا في لوس أنجلوس، في أول نشاط عام معروف لهم منذ انتقالهم إلى كاليفورنيا في بداية إغلاق الفيروس التاجي في الولاية.

تطوع الزوجان بعد استقالتهم رسميًا كأعضاء كبار في العائلة المالكة، لأول مرة مع Project Angel Food حيث قاما بتوصيل الطعام إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. 

تقول آن ماري ويليامز مديرة الاتصالات: "جاء الأمير وزوجته إلى هنا في عيد الفصح الأحد، ثم فاجأونا يوم الأربعاء، لقد سلموا الطعام لـ 20 من عملائنا وتركوا أثرًا رائعًا في نفوسهم".

انتقل دوق ودوقة ساسكس إلى كاليفورنيا الشهر الماضي بعد إعلانهما في يناير عن عزمهم ترك الحياة الملكية و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماليًا"، وابتعدا عن الظهور العلني وفقًا لصحيفة مترو.

حتى أن موقع تواجدهم الآن غير معروف وسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الزوجين يعيشان في ماليبو، لكنهما ظهرا الأسبوع الماضي بالتخطيط لإطلاق منظمة غير ربحية واسعة النطاق في الولايات المتحدة أطلقوا عليها اسم ابنهما Archewell.

تركز المنظمة على الصحة العقلية والتعليم والرفاهية، قالوا إنهم يريدون: "فعل شيئ ذو معنى، ومهم"، لكنهم أخروا نشر تفاصيل كاملة بسبب الوباء، وأكدوا أنهم سيعلنون المزيد "عندما يحين الوقت".

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