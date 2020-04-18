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منوعات

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس أسورة هيفاء في عقد قرانها على أبوهشيمة

السبت 18/أبريل/2020 - 03:44 ص
ياسمين صبري - أبوهشيمة
ياسمين صبري - أبوهشيمة
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عزة عاطف

هل تنوي ياسمين صبري التحول إلى نسخة أخرى من المغنية اللبنانية هيفاء وهبي؟ أم أن أبو هشيمة لديه نفس الذوق ويفرضه على كل من ارتبط بهن، فبداية من التشابه في نفس الفستان التايجر بين الزوجة الأولى «هيفاء» والجديدة «ياسمين» إلى الأسورة.

وظهرت اليوم الفنانة ياسمين صبري في إطلالة أنيقة مرتدية حذاء أبيض كعبه "تايجر!" خلال عقد قرانهما، وهو ما أثار لفت انتباه فتيات السوشيال ميديا اللواتي كشفن علاقتهما ببعض من تفاصيل دقيقة (صورة ونظارة) قبل الإعلان عنها رسميًا.

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لكن ما حكاية الأسورة؟

ارتدت ياسمين صبري في عقد قرانها طقم من الألماظ الخالص يتضمن أسورة أنيقة براقة، لكن بعد الفحص والتدقيق من رواد مواقع التواصل خاصة الفتيات، انتشرت صورة لهيفاء وهبي ترتدي نفس الأسورة من قبل.


تم نشر الصورة على نطاق واسع مع سيل من التعليقات الساخرة في الوقت الذي انشغل فيه الجميع بتهنئة العروسين وتمني حياة سعيدة لهما.

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