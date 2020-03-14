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منوعات

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

السبت 14/مارس/2020 - 03:43 ص
ياسمين صبري - أبوهشيمة
ياسمين صبري - أبوهشيمة - هيفاء
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عزة عاطف

بعد كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعية لعلاقتهما، أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خطبته على الفنانة «ياسمين صبري».

 

وتمت الخطبة في حفل عائلي صغير اتسم بالخصوصية ولم يتم تحديد موعد عقد القران بعد.

 

ظهرت ياسمين صبري في صورة من حفل الخطوبة مرتدية فستان "تايجر" أنيق تبين أنها ارتدته في أمريكا من قبل وإلى جانبها وقف أبوهشيمة في بذلة سوداء.

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ولكن الفنانة «هيفاء وهبي» طليقة أبوهشيمة كانت قد ارتدت نفس الفستان في صورة جمعتها به سابقًا.

 

حيث ظهرت هيفاء ترتدي نفس الفستان التايجر وتحتضن أبوهشيمة الذي ارتدى نفس اللون الأسود في الصورة.

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