بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية منذ أيام صورة سيلفي للفنانة «ياسمين صبري» مرتدية نظارة سوداء كانت قد نشرتها على حسابها الرسمي في انستجرام، لكن مع التدقيق والملاحظة تبين وجود انعكاس شخص معروف على نظارة ياسمين صبري قد جلس أمامها.

توالت التعليقات والمنشورات التي رجح البعض فيها بأن الانعكاس هو لرجل الأعمال المعروف «أحمد أبوهشيمة» طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو ما جعل البحث وراء قصة ارتباط ياسمين صبري وأبو هشيمة عملية استخباراتية امتهنتها البنات على مواقع التواصل لاكتشاف الحقيقة.

ومما زاد الألغاز حول القصة هو نشر أبوهشيمة صورة ليده تعانق يد امرأة ترتدي خاتم ثمين في "استوري" على حسابه في انستجرام كتب فوقها "ماي لاف"، لكن اكتشاف المرأة الموجودة في الصورة لم يكن بتلك الصعوبة على رواد مواقع التواصل.

بحث رواد السوشيال ميديا خلال صور ياسمين صبري القديمة ليجدوا صورة لها ترتدي نفس الخاتم الموجود في صورة أبوهشيمة، وليس الخاتم فحسب بل أيضًا الأساور المرافقة له بنفس الترتيب، وأكدوا على أن الموجودة في صورة أبوهشيمة هي ياسمين صبري.

انتشرت الصور تحت شعار "البنات لما تدقق" على السوشيال ميديا، مما جعل الكثيرين يتساءلون حول حقيقة ارتباطهما لكن لم يخرج أي تعليق من الطرفين حتى الآن يؤكد الشائعات المتداولة.