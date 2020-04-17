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بعد إغلاق المعابد.. شاهد .. عجوز هندي بلياقة جبارة يساعد مرضى كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:02 ص
عجوز هندي
عجوز هندي
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عزة عاطف
إذا كنت تستشعر في نفسك الكسل عن أداء التمارين الرياضية خلال فترات حظر التجوال والعزل المنزلي للحد من تفشي فيروس كورونا فعليك تلقي بعض الإلهام من هذا العجوز اللائق بدنيًا في عمر الـ 73 عامًا.

بعد إغلاق دور العبادة ومعابد السيخ لجأ العجوز «راجندر سينج» 73 عامًا إلى تقديم عدد من التمارين الرياضية الغريبة والمثيرة عل. قناته في يوتيوب لتمضية وقته خلال العزل المنزلي.

إذ يحاول العجوز القوي رغم سنه الحفاظ على لياقته وإلهام الآخرين ليصبحوا نشطين عن طريق نشر مقاطع فيديو لعاداته اليومية في التمرين، والتي تبدو مريبة وغريبة جدًا.


يعيش العجوز راجندر في غرب لندن، وقد وصل إلى لياقة بدنية قد يحسده معظم الملاكمين العاديين عليها، فيستطيع عمل لفات سريعة في الهواء، ولديه القدرة على رفع الأثقال التي صنعها يدويًا من دلو الماء والإطارات الثقيلة.

 لكن النبيل في الأمر أن العجوز البنجابي قد خصص جميع الأموال التي يتلقاها من مشاهدات يوتيوب من أجل التبرع إلى المستشفى الوطني البريطاني لمعالجة مصابي كورونا.

ويأمل أن يزداد عدد الأموال التي يتم جمعها من خلال مشاهدة الأشخاص لمقاطع الفيديو الخاصة به وفقًا لصحيفة مترو، يقول راجيندر: "لقد علمني والدي دومًا أداء التمارين بهذه الطرق".. "كان والدي قدوة بالنسبة لي وأريد أن أكون قدوة لأطفالي".


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