بملابس الحمام.. شاهد صورا محرجة للأشخاص أثناء استلام الطرود في الحظر





أصبح إلزامًا على السائقين الآن في بريطانيا التقاط صور لإثبات تسليم الطرد، بدلًا من الحصول على توقيع، بالطبع - مع كونه مقياسًا جديدًا نسبيًا - لم يعرف معظم المستلمين ما قد يحدث عندما يفتحون الباب لتلقي طرودهم، حيث كانت المفاجئة في التقاط بعض الصور المضحكة والتلقائية للسكان على عتبة أبوابهم.









لقد غيرت مقاييس التباعد الاجتماعي الجديدة بسبب كورونا الطريقة التقليدية التي يقدم بها ساقو الدليفري الطرود، - مما نتج عنه بروز اتجاه جديد غير متوقع من أجل سلامة العاملين والعملاء، وتبعه على صعيد آخر اتجاه فكاهي جديد على مواقع التواصل.