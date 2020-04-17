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منوعات

بملابس الحمام.. شاهد صورا محرجة للأشخاص أثناء استلام الطرود في الحظر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:51 ص
صور محرجة للعملاء
صور محرجة للعملاء أثناء استلام الطرود
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عزة عاطف
لقد غيرت مقاييس التباعد الاجتماعي الجديدة بسبب كورونا الطريقة التقليدية التي يقدم بها ساقو الدليفري الطرود، - مما نتج عنه بروز اتجاه جديد غير متوقع من أجل سلامة العاملين والعملاء، وتبعه على صعيد آخر اتجاه فكاهي جديد على مواقع التواصل.

أصبح إلزامًا على السائقين الآن في بريطانيا التقاط صور لإثبات تسليم الطرد، بدلًا من الحصول على توقيع، بالطبع - مع كونه مقياسًا جديدًا نسبيًا - لم يعرف معظم المستلمين ما قد يحدث عندما يفتحون الباب لتلقي طرودهم، حيث كانت المفاجئة في التقاط بعض الصور المضحكة والتلقائية للسكان على عتبة أبوابهم.


بملابس الحمام.. شاهد
كانت هولي أول شخص يشارك صورته المحرجة في ثوب الحمام (البورنص)، حيث خرجت لتلقي الطرد قبل ارتداء ملابسها، وقد تم تداول الصورة على نطاق واسع فحصلت على 188000 إعجاب وأكثر من 470 تعليقًا ساخرًا.


بملابس الحمام.. شاهد
انتقل العديد من العملاء بعد ذلك إلى تويتر لمشاركة صورهم المضحكة مع العالم.، فسرعان ما نشر آخرون صورهم التلقائية الخاصة باستلام الطرود مثل آدم، الذي فوجئ عندما وجد سائقًا يصوره أثناء استلامه لطرد ASOS.


بملابس الحمام.. شاهد
كما نشرت ياسمين تغريدة أخرة عن تجربتها في سلسلة على تويتر عن اللحظة الصادمة التي ألقى فيها سائق التوصيل بعض الصناديق الضخمة التي تحتوي على كرسي ومسند للقدم أمام عتبتها، وانغمست بجسدها الصغيرةداخلهم لا تعرف ماذا تفعل؟!.
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