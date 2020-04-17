حظر التجول يساعد زوجين في اكتشاف كنز روماني أسفل منزلهما.. صور





انتقل مارك وجيني رونسمان من ويسكونسن برفقة ابنتهما إلى منزلهم الجديد قبل ٣ سنوات، وقد فاجأتهم المالكة السابقة بمجرد انتقالهم أن منزلهم الجديد له ميزة غير عادية.









لم يكن لدى الزوجين علم بوجود مفاجأة غريبة تنتظرهما أسفل منزلهما الذي انتقلا إليه حديثًا، فقد مكن حظر التجوال العالمي والتزام البيوت الزوجين من استكشاف منزلهما والعثور على حمام مثير للدهشة أسفل غرفة المكتب.