كالأفلام.. قصة حب خلال هجوم لاس فيجاس الإرهابي تنتهي بالزواج

كما يحدث في الأفلام وقعت قصة حب شانتال وأوستن خلال الهجوم على كازينو ماندالاي في لاس فيجاس الأمريكية، والذي أودى بحياة 58 شخصا خلال إطلاق النار وأصيب 869 آخرين، حيث أطلق الجاني عليهم من غرفته في الفندق وعثرت عليه الشرطة لاحقًا.
كان أوستن ، البالغ من العمر الآن 24 عامًا، في الحدث مع عدد قليل من أصدقائه يحتفلون بعيد ميلاد صديقه، بينما كانت شانتال ترقص مع صديقاتها فيما ألقى كل منهما التحية على الآخر في صدفة لبداية مروعة ونهاية جميلة.
تقول شانتال: ''اعتقدنا أنها ألعابًا نارية في البداية نظرًا لأن جميع الحفلات الموسيقية الكبيرة عادةً ما تحتوي على نوع من الألعاب النارية، ولكن عندما لم تتوقف، انبطح الجميع على الأرض.
بداية قصة الحب المروعة
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أرداد الثنائي الاختباء من إطلاق النيران، حيث أمسك بها أوستن بإحكام مخبئًا وجهها من نيران البندقية، ولحسن الحظن هربت شانتال وأوستن وأصدقائهم دون أن يصابوا بأي أذى.
كان الجميع يركضون في ذعر، تقول شانتال: "ركضنا في نهاية المطاف إلى شارع جانبي وقفزنا في سيارة أجرة مع سيدة أخرى، وعندما همومنا بالمغادرة تفاجئنا بسيدة تجري نحونا ممسكة بساقها وبطنها بعد تعرضها لإطلاق النار.
حاول الجميع مساعدة بعضهم البعض وحبسوا أنفسهم داخل المستشفى، في ذلك الوقت لم يترك أوستن يد شانتال، ووقعا في غرام بعضيهما مثل نهايات الأفلام.
زواج الضحية من البطل
وبعد ما مروا به قال ذهب أوستن لزيارة شانتال في كندا وعرض عليها الزواج ليعيشا سويا في بين كندا ونيويورك، وقد أعلنا زواجهما اليوم بسعادة