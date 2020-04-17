كالأفلام.. قصة حب خلال هجوم لاس فيجاس الإرهابي تنتهي بالزواج



كان أوستن ، البالغ من العمر الآن 24 عامًا، في الحدث مع عدد قليل من أصدقائه يحتفلون بعيد ميلاد صديقه، بينما كانت شانتال ترقص مع صديقاتها فيما ألقى كل منهما التحية على الآخر في صدفة لبداية مروعة ونهاية جميلة.



كما يحدث في الأفلام وقعت قصة حب شانتال وأوستن خلال الهجوم على كازينو ماندالاي في لاس فيجاس الأمريكية، والذي أودى بحياة 58 شخصا خلال إطلاق النار وأصيب 869 آخرين، حيث أطلق الجاني عليهم من غرفته في الفندق وعثرت عليه الشرطة لاحقًا.



تقول شانتال: ''اعتقدنا أنها ألعابًا نارية في البداية نظرًا لأن جميع الحفلات الموسيقية الكبيرة عادةً ما تحتوي على نوع من الألعاب النارية، ولكن عندما لم تتوقف، انبطح الجميع على الأرض.

بداية قصة الحب المروعة

فجأة فتح الجاني ستيفن بادوك النار على الحشد البالغ عددها 22 ألف شخص تجمعوا تحت خشبة المسرح لحضور حفل غنائي، حيث أطلق النار من جناحه في الطابق 32 من فندق ماندالاي باي فوق رؤوسهم، وكان من بينهم شانتال وأوستن.



. تستكمل: "كنا على الأرض مقابل بعضنا البعض ومالنا ينظر إلى الآخر في ذعل، بقينا على الأرض لبعض الوقت ولم تكن الطلقات تتوقف.. ثم ركض الجميع في اتجاهات مختلفة ولكن أوستن بقي معي وركضنا سويًا".

أرداد الثنائي الاختباء من إطلاق النيران، حيث أمسك بها أوستن بإحكام مخبئًا وجهها من نيران البندقية، ولحسن الحظن هربت شانتال وأوستن وأصدقائهم دون أن يصابوا بأي أذى.

كان الجميع يركضون في ذعر، تقول شانتال: "ركضنا في نهاية المطاف إلى شارع جانبي وقفزنا في سيارة أجرة مع سيدة أخرى، وعندما همومنا بالمغادرة تفاجئنا بسيدة تجري نحونا ممسكة بساقها وبطنها بعد تعرضها لإطلاق النار.



حاول الجميع مساعدة بعضهم البعض وحبسوا أنفسهم داخل المستشفى، في ذلك الوقت لم يترك أوستن يد شانتال، ووقعا في غرام بعضيهما مثل نهايات الأفلام.



